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Mehmet Üstün: İkinci yarıya Naci Keleş ile başlıyoruz

BAL temsilcisi Başiskele Doğantepespor’da kulüp başkanı Mehmet Üstün, teknik adam Barış Çoban ile yolları ayırdıklarını ve Naci Keleş ile anlaşmak üzere olduklarını ifade etti

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
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BAL temsilcisi Başiskele Doğantepespor’da kulüp başkanı Mehmet Üstün, teknik adam Barış Çoban ile yolları ayırdıklarını ve Naci Keleş ile anlaşmak üzere olduklarını ifade etti

EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Zor bir süreçten geçen ancak sezonun ikinci yarısına daha umutlu bakan Doğantepespor’da Başkan Mehmet Üstün, sezonun ikinci yarısına yeni teknik adamla başlayacaklarını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Barış hocamızla son maç öncesi konuştuk ve “Son maçınız” dedik. Kendisi ile bu dakikadan sonra devam etmeyeceğiz. Emekleri için teşekkür ediyoruz.

HEDEF BİLE YÜKSELTEBİLİRİZ

Düşündüğümüz hocalar arasından daha önce takımımızda görev yapmış Naci Keleş ile görüşüyoruz. Büyük ihtimalle de kendisi ikinci yarının başı itibari ile takımımızın başında olacak. İnanıyorum ki, Doğantepespor ikinci yarıda çok daha iyi bir takım olacak. Devre arasında tesislerimizde 1 haftalık kamp düşünüyoruz. Öncelikli amacımız ligi amorti etmek. Ancak bu işler belli olmaz. Hedef bile yükseltmiş olabiliriz

Bugün 15:19 TSİ - Spor

Muhabir Ali Köksal

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Yorumlar

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Ali - ne gerek var bal da ısrar ediyorsunuz verdik diyelim bütün topcuların alacaklarını hocanın en iyisini sezon bitti nolcak artık kendiniz yapabilecekmisiniz yani ısrarla milletin devletin parasıyla olmazki gel birinci veya 2.kümeye ozaman yeter bütçeniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 15:57

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