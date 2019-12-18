Mehmet Üstün: İkinci yarıya Naci Keleş ile başlıyoruz

BAL temsilcisi Başiskele Doğantepespor’da kulüp başkanı Mehmet Üstün, teknik adam Barış Çoban ile yolları ayırdıklarını ve Naci Keleş ile anlaşmak üzere olduklarını ifade etti
EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Zor bir süreçten geçen ancak sezonun ikinci yarısına daha umutlu bakan Doğantepespor’da Başkan Mehmet Üstün, sezonun ikinci yarısına yeni teknik adamla başlayacaklarını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Barış hocamızla son maç öncesi konuştuk ve “Son maçınız” dedik. Kendisi ile bu dakikadan sonra devam etmeyeceğiz. Emekleri için teşekkür ediyoruz.
HEDEF BİLE YÜKSELTEBİLİRİZ
Düşündüğümüz hocalar arasından daha önce takımımızda görev yapmış Naci Keleş ile görüşüyoruz. Büyük ihtimalle de kendisi ikinci yarının başı itibari ile takımımızın başında olacak. İnanıyorum ki, Doğantepespor ikinci yarıda çok daha iyi bir takım olacak. Devre arasında tesislerimizde 1 haftalık kamp düşünüyoruz. Öncelikli amacımız ligi amorti etmek. Ancak bu işler belli olmaz. Hedef bile yükseltmiş olabiliriz
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Ali - ne gerek var bal da ısrar ediyorsunuz verdik diyelim bütün topcuların alacaklarını hocanın en iyisini sezon bitti nolcak artık kendiniz yapabilecekmisiniz yani ısrarla milletin devletin parasıyla olmazki gel birinci veya 2.kümeye ozaman yeter bütçeniz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.