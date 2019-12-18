Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele eden Doğantepespor, ilginç bir kampanya başlattı. Trabzon ve Rizelilerin bulunduğu köyde özel tasarlanmış taraftar formalar sahiplerini bekliyor. Kulüp buradan ek gelir kazanmak istiyor. Formanın bir yanının Bordo Mavi, diğer yanının ise Mavi Yeşil renklere sahip olması dikkatlerden kaçmıyor. Doğantepe Mahalle Muhtarı Mithat Öztürk “Doğantepe’de her zaman kardeşlik vardır. Doğantepespor da köyümüzün birleştirici gücüdür. Bu süreci hep birlikte aşacağımıza olan inancım tamdır. Tüm köy halkını formalarımızı alarak bizlere destek olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
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Doğantepespor’dan özel forma!
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele eden Doğantepespor, ilginç bir kampanya başlattı.
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Muhabir Ali Köksal
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz