Alınan bilgiye göre İzmit'te 17 Aralık 2019 günü saat 03:00 sularında bir evde meydana gelen nitelikli yağma suçu ile ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen N.E. isimli kadın şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen kadın şüpheli tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
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Evden hırsızlık yaptı, tutuklandı
İzmit'te bir evde hısızlık yaptığı öne sürülen kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz