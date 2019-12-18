Kocaeli'de skandal! Atıklarını dereye boşalttılar

Dilovası'nda İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik halat üretimi yapan fabrikanın atık suları dereye boşaltıldı. Tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjörü kullanan şoför, fabrikalardan aldığı atıkları dereye boşaltma anını cep telefonu ile görüntüledi. Şoför, görüntülerde fabrikanın atık sularını 02 FT 577 plakalı vidanjörle çekerken, firmanın ve fabrikanın durumdan haberinin olduğunu, kaçak döküm yaptıklarını, fabrikanın kantarına girdiğini belirterek, evrakı gösteriyor. Şoförün, fabrikanın atık sularını aldığı, kantarına girdiği, atık suları dereye boşalttığı her anı görüntülediği ortaya çıktı. Ayrıca fabrikanın sahibinin eski Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker olduğu öğrenildi.
KANALİZASYONA ATIKLARI BOŞALTIRKEN YAKALANMIŞLARDI
Geçen ay Dilovası ilçesinde çevreye yayılan kokulardan vatandaşlar rahatsız olurken, kokunun kaynağını tespit edebilmek için zabıta ekipleri nöbet tuttu. Gece rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit edildi. Lisansı olmayan araçlarla, kimyasal maddeleri izinsiz ve kaçak döken firmaya 1 milyon 860 TL ceza kesildi.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - bu millet akıllanmaz. bu atıklar cinayettir . nedir cezası? GÖRECEĞİZ. idare et abi diye diye memleketi yaşanmaz sağlıksız bir hale getirdik 3 kuruşluk masrafı yapmamak için varsa bile arıtma tesisini çalıştırmazlar . atığı atılacak yere uzak diye götürmez an yakın dereye boşaltırlar ülkeyi benimsememişler ki. bu sefer yazılana göre milyon ceza yemiş akıllanır inşallah. bilse ki kendi evlatlarının da hayatı tehlikede olduğunu .
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