Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:52 TSİ- Gündem G: Bugün 17:28 TSİ

Kocaeli'de skandal! Atıklarını dereye boşalttılar

Dilovası'nda bir fabrikanın atıkları dereye boşaltıldı. Atıkların boşaltılma anları ise vidanjör firması şoförü tarafından görüntülendi.
Video için play'e tıklayın

Dilovası'nda İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik halat üretimi yapan fabrikanın atık suları dereye boşaltıldı. Tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjörü kullanan şoför, fabrikalardan aldığı atıkları dereye boşaltma anını cep telefonu ile görüntüledi. Şoför, görüntülerde fabrikanın atık sularını 02 FT 577 plakalı vidanjörle çekerken, firmanın ve fabrikanın durumdan haberinin olduğunu, kaçak döküm yaptıklarını, fabrikanın kantarına girdiğini belirterek, evrakı gösteriyor. Şoförün, fabrikanın atık sularını aldığı, kantarına girdiği, atık suları dereye boşalttığı her anı görüntülediği ortaya çıktı. Ayrıca fabrikanın sahibinin eski Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker olduğu öğrenildi.

KANALİZASYONA ATIKLARI BOŞALTIRKEN YAKALANMIŞLARDI

Geçen ay Dilovası ilçesinde çevreye yayılan kokulardan vatandaşlar rahatsız olurken, kokunun kaynağını tespit edebilmek için zabıta ekipleri nöbet tuttu. Gece rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit edildi. Lisansı olmayan araçlarla, kimyasal maddeleri izinsiz ve kaçak döken firmaya 1 milyon 860 TL ceza kesildi.

Bugün 15:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - bu millet akıllanmaz. bu atıklar cinayettir . nedir cezası? GÖRECEĞİZ. idare et abi diye diye memleketi yaşanmaz sağlıksız bir hale getirdik 3 kuruşluk masrafı yapmamak için varsa bile arıtma tesisini çalıştırmazlar . atığı atılacak yere uzak diye götürmez an yakın dereye boşaltırlar ülkeyi benimsememişler ki. bu sefer yazılana göre milyon ceza yemiş akıllanır inşallah. bilse ki kendi evlatlarının da hayatı tehlikede olduğunu .

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 16:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Tahsin Tarhan, ‘KOÜ neden bu kadar borçlu?’ mask
Tahsin Tarhan, ‘KOÜ neden bu kadar borçlu?’
Davutoğlu, İYİ Parti'yi ikiye böldü! mask
Davutoğlu, İYİ Parti'yi ikiye böldü!
Erdoğan’dan Simit Sarayı açıklaması mask
Erdoğan’dan Simit Sarayı açıklaması
Edirne'de görüntülendi! Bu da su maymunu... mask
Edirne'de görüntülendi! Bu da su maymunu...
Dolar kritik rakamı aştı mask
Dolar kritik rakamı aştı
Kordsa, Brezilya’da Yılın Şirketi Seçildi mask
Kordsa, Brezilya’da Yılın Şirketi Seçildi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!

GALERİ

Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL