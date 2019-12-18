Doğa Koleji’nde 4 aydır öğretmenlerin maaşlarını almaması üzerine başlayan süreç ile ilgili veliler okulu terk etmeme kararı almıştı. Doğa Koleji velileri, okul yönetiminin yaşanan süreç ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapana kadar okulu terk etmeme eylemi başlatmıştı. Veliler, ayrıca Kocaeli milletvekillerini de göreve çağırmıştı. Milletvekilleri öncesinde velilerin çağrısına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yanıt verdi. Sarıbay ve il yönetimi Doğa Koleji Okulu müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri ziyaret ederek destek oldu. Görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Başkan Sarıbay görüşme sonrasın bası mensuplarına konuyla ilgili açıklama yaparak, Vali Hüseyin Aksoy’un Cumhurbaşkanlığına yaşanan süreç ile ilgili rapor vermesini istedi.

BURADA DOLANDIRICILIK VAR

Başkan Sarıbay, “Öğretmenlerimiz Eylül ayı maaşının yüzde 70’sini almış. Ekim, Kasım ve Aralık ayı maaşları yok. Buna rağmen öğrencileri mağdur etmemek adına 4 aydır eğitime devam ediyorlar. Halen daha valilik ve bakanlığın bu konuda harekat etmemesi düşündürücü. Müdüre sorduk ‘sizi Kocaeli il milli eğitim müdürü ziyaret etti mi?’ ‘hayır’ dedi. Öğrencilerin eğitim alamamasına engel olmayacaksınız. Devletin eli güçlüdür. Burada dolandırıcılık var. Peşin parayı aldılar, 3 ay önce eğitim süreci başlamasına rağmen öğretmenlerin maaşları yatmadı. Sayın valimiz konuya el atmalıdır” dedi.

EĞİTİM PARASIZ OLMALIDIR

Sarıbay, “Öğrencilerin göz göre göre eğitim alması engellenmiştir. Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere destek olmaya geldik. Okula kayyum atanması olmaz, parasız eğitim olmalı. En çok mağdur olan 8. ve 12. sınıf öğrencileridir. Önlerinde bir sınav var. Acilen önlem alınmalı. Sayın Valimiz Cumhurbaşkanına rapor yazarak Doğa Koleji okula destek istemelidir. Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığına da sesleniyorum. Buraya harcanan paraların nereye gittiği araştırmalı. Bura da dolandırıcılık var” şeklinde konuştu.