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Eski bakanı dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eski Tekirdağlı Çevre Bakanını dolandıran şahıslar, polis ekiplerinin operasyonuyla biri İstanbul diğeri ise Kocaeli'nde yakalandı.
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Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen iki ayrı telefon dolandırıcılığı olayı ile ilgili yapılan araştırmada; kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şahısların S.A. ve eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’i telefon ile arayarak uluslararası suç örgütü olan PKK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerinin kara para aklamak için banka hesaplarını kullandıklarını, hesaplarında bulunan para ve altınların bozdurularak yerlerine sahtesinin konulduğu şeklinde konuşmalar neticesinde bu şahısları yönlendirmeleri sonucu bankada kasada bulunan altın ve paralarını şahıslara vermeleri suretiyle ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ olayı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin her iki dolandırıcılık olayının aydınlatılmasına yönelik yapmış olduğu kapsamlı çalışmalar sonucunda olayı F.C. ve B.Ü. isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. B.Ü. isimli şahıs Kocaeli’de aynı şekilde işlemiş olduğu ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ olayı ile ilgili yakalanarak tutuklandı. Diğer şüpheli F.C. ise polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda İstanbul’da ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

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