Tipioğlu’ndan Söğüt’e ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu makamında ağırladı. Tipioğlu göreve geldiğinde kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Söğüt, kendisinin de iade-i ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Veysel Tipioğlu’da Başkan Şener Söğüt’e nezaketinden dolayı teşekkür etti.

“HER ZAMAN YANLARINDAYIZ”

Karşılıklı görüş alışverişinde de bulunulan ziyarette, Körfez genelinde yapılan çalışmalar ve devam eden projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Söğüt, “Toplumun huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan ve fedakârca gayret gösteren emniyet teşkilatımıza vefa borcumuz büyüktür. Her zaman yanlarındayız” dedi.