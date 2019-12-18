Karamürsel KADEY çocukları unutmadı

Karamürsel Kadın Çocuk Destekleme ve Yardımlaşma Derneği (KADEY) ‘sende bir umut ol’ temalı yemekli yardım gecesi düzenledi. Dernek Başkanı Tuba Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri Ebru Erden, Sevim Şentürk, İlkay Okur, Belma Evgin, Ayşem Lak, Nazlı Ihlamur ve Şenay Tunalı, Elegance Resort Otel’de düzenlediği ‘sen de bir umut ol’ temalı yemekli eğlence programına Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çerinkaya, STK temsilcileri ve çok sayıda iş adamı ve yardımsever vatandaşlar katıldı.

DESTEK VERİN

Yeni kurulan bir dernek olduklarını ifade eden Karamürsel Kadın Çocuk Destekleme ve Yardımlaşma Derneği (KADEY) Başkanı Tuba Türkmen, faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirterek, “Yeni kurulan bir derneğiz ve faaliyetlerimizi artırarak hızla devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklar için düzenlediğimiz bu yemek bizim için çok önemli. Gecede yapılan yardımlar ve derneğimize duyarlı bireylerin desteklerini esirgememelerini diliyoruz” dedi.

AÇIK ARTIRMA

Gecede yapılan açık arttırmalardan elde edilen gelirin tamamı ihtiyaç sahibi aile ve çocuklara harcanacağı belirtildi. Gece sanatçıların ve müzisyenlerin bir birinden güzel programlarıyla konuklar geç saatlere kadar eğlenirken derneğe de katkıda sağladılar.