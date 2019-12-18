KO-MEK’ten  drone eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kentin en önemli dinamikleri arasında yer alan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti(KOGACE)’ne yönelik eğitimlerine bir yenisini ekledi. Daha önce KOGACE üyelerine sosyal medya ve diksiyon konusunda geniş kapsamlı eğitim imkânı sunan KO-MEK şimdi de habercilikte üçüncü göz olarak adlandırılan dronların kullanılmasına yönelik eğitim verdi. Beş gün süren eğitimde KOGACE üyeleri, mesleki kariyerleri için önem taşıyan eğitimi tüm evreleriyle edinmiş oldu. Eğitim sonunda başarılı olanlar drone kullanma ehliyeti almaya hak kazandı.