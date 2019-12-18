Akademi Lise değer katıyor

Maziye dayanan deneyimi, kaliteli kadrosu, fiziki imkânları ve öğrencilerine sunduğu öğrenim olanaklarıyla Akademi Liseler, Kocaeli’de adeta sanat, spor ve eğitimin önemli markası haline geldi. Karamürsel Akademi Lise’de spor alanında yetenekli öğrenciler doğru yönlendirme sayesinde başarı merdivenlerini çıkarken Akademi Liseler ise hayatın her alanında öğrencilere kılavuzluk etmeye devam ediyor.

YETENEKLERİ KEŞFEDİLDİ

Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda sunduğu öğrenim programlarıyla Akademi Liseler, her fırsatta geleceğe hazır bireyler yetiştirirken Karamürsel Akademi Lise’de faaliyetlere katılan 4 öğrenci genç, yaşlarına rağmen önemli başarılar elde etti. Cihan Özgüneş, Berk Karadağ ve Hasan Can Mert futbol da Nisa Özkaya ise tekvando sporunda hocaları sayesinde başarı merdivenlerini tek tek çıkıyor.