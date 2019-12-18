Vodafone, her iki eşe de doğum izni verecek

Vodafone Grubu, 4 yıl önce tüm dünyada her seviyeden kadın çalışanına yönelik başlattığı global doğum izni politikasının kapsamını genişletti. Yeni ebeveyn olan çalışanlarına çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkânı sunarak destek olmayı hedefleyen Vodafone, faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm çalışanlarına 16 hafta tam ücretli ebeveyn izni verecek. Eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde, istedikleri bir tarih aralığında, 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabilecek. Bu hak, toplu olarak kullanılabileceği gibi, maksimum 4 blok halinde de planlanabilecek. Vodafone çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabilecek.

BAYRAM: YAYGINLAŞACAĞINA İNANIYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, “Söz konusu uygulama hakkında açıklamalarda bulunan “Vodafone olarak, daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamayı hedefliyor ve bu yolculukta herkesi kapsamak istiyoruz. Vodafone’un çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularındaki taahhüdünün bir sonucu olarak geliştirilen yeni global ebeveyn izni politikası da bu anlamda çok önem verdiğimiz bir uygulama. Ebeveyn olan her çalışanımıza, alacağı iznin mali durumu ya da kariyeri üzerindeki etkisini düşünmeden çocuğuyla daha çok vakit geçirme imkânı sağlayacağız. Çalışan bağlılığını ve verimliliğini artıran bu tür uygulamaların dünyada ve Türkiye’de daha da yaygınlaşacağına inanıyoruz” dedi.