İzmit 28 Haziran Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi’nde hizmet veren Köseoğlu Fırını’nın sahibi Mehmet Köse, başta Türkiye Kanarya Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, ikinci başkan Oğuz Özkaya ve Dünya Şampiyonu Serdar Ender ile çok sayıda dernek üyesi ve kuşçuluk camiasından isimleri konuk etti. Türkiye Kanarya Kafes Kuşları Federasyonu’nu böyle bir organizasyonda bir araya getirmekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Köse, davetini kırmayan herkese teşekkür etti. Türkiye Kanarya Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak da, nazik ağırlamalarından dolayı Köse ve işletme çalışanlarına teşekkürlerini aktardı.
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Mehmet Köse dostlarını ağırladı
İzmit’te bulunan Köseoğlu Ekmek Fırını ’nın sahibi Mehmet Köse, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu üyelerine yemek verdi
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