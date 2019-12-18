“Okulumuzun taşınmasını istemiyoruz”

Körfez Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci velileri önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibari ile okulun Anadolu Lisesi’ne dönüştürülecek olması ve okuldaki bölümlerin farklı okullara dağıtılacağı ile ilgili aldıkları duyumlar üzerine Körfez Kaymakamlığı’na giderek okulun MTAL olarak eğitime devam etmesi gerektiğini, mağdur olmak istemediklerini söylediler.

“YÜZLERCE AİLE MAĞDUR OLACAK”

Okuldaki taşınma gerçekleşirse Körfez Sanayi Sitesi’nde yer alan Mustafa Kemal MTAL’ye Ulaştırma Hizmetleri (Lojistik) ve Muhasebe bölümleri, Esentepe’de bulunan Körfez MTAL’ye de Bilişim Teknolojileri bölümü taşınacak. Toplam 470 öğrenciyi yakından ilgilendiren konu ile ilgili olarak konuşan bir öğrenci velisi, “Eğer okul önümüzdeki yıldan itibaren direk MTAL’den Anadolu Lisesi’ne geçiş yapılırsa yüzlerce öğrenci ve biz aileler mağdur olacağız. İlla ki bu iş olacaksa da bunun kademeli olarak gerçekleşmesi gerekiyor” dedi.

TOPLU DİLEKÇE ALINMADI

300’den fazla dilekçe ile Körfez Kaymakamlığı’na gelen öğrenci velilerinden Hatice Yavaş burada büyük bir şok yaşadığını söyledi. Yavaş, “Bir gün önce tarafımıza dilekçelerin tamamını alalım diyen Körfez İlçe Milli Eğitim görevlileri ertesi gün fikir değiştirdiler ve herkes kendi dilekçesini tek tek kendileri getirecek- diyerek bize şok yaşattılar. Ben kendimin ve bir arkadaşımın dilekçesini verebildim” diye konuşurken Kaymakamlığın tüm dilekçeleri aldığını belirtti. Yavaş veliler olarak Kaymakamlıktan görüşmek için de randevu istediklerini sözlerine ekledi.

DİLEKÇELERE KAYMAKAMLIĞA VERİLDİ

Çocuklarının, yaklaşık 1 aydan bu yana gündemde olan konu nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu belirten veliler, konunun en kısa zamanda çözüme ulaştırılmasını talep etti. Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan ve Körfez Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Gökdemir’in velilerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı da gelen bilgiler arasında. Ancak 300 velinin kaymakamlığa giderek dilekçelerini verdiği ve konunun takipçisi olacağı öğrenildi.

CİMER “SÖZ KONUSU DEĞİL” DEDİ, AMA?

Okulun taşınması ile ilgili bir diğer ilginç konu ise Cimer’den bir öğrenci velisine gönderilen cevaptı. Cimer’den gelen cevap metninde “İlçe içerisindeki binaların âtıl kalmasını önlemek için yapılan bir planlama olup, okulun öğrencilerinin herhangi bir yere dağıtılması söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı. Buna rağmen okul ile ilgili taşınma olacağı yönündeki duyumların devam etmesi kafalardaki soru işaretlerini artırıyor.