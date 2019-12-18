Polis Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Özlem Demirci, Sekreter Betül Kavrık ve dernek üyelerinden Gülsün Tanünver, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle heyete teşekkür eden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, birliği ve dirliği için şehit ve gazi olan kardeşlerimize, onların ailelerine bizim her zaman bir minnet borcumuz var. Bu canların hiçbir şekilde karşılığı olmaz bunu biliyoruz. Biz her zaman onların yanındayız, onların hizmetindeyiz.Şehit ve gazilerimizin ailelerinden gelecek isteklerin karşılanması için üzerimize düşen göreve hazırız” dedi.
Bugün 16:43 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:45 TSİ
Şehit ve gaziler derneğinden CHP’ye ziyaret
Polis Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Özlem Demirci ve beraberindeki heyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı makamında ziyaret etti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz