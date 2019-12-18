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Şehit ve gaziler derneğinden CHP’ye ziyaret

Polis Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Özlem Demirci ve beraberindeki heyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı makamında ziyaret etti
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Polis Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Özlem Demirci, Sekreter Betül Kavrık ve dernek üyelerinden Gülsün Tanünver, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle heyete teşekkür eden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, birliği ve dirliği için şehit ve gazi olan kardeşlerimize, onların ailelerine bizim her zaman bir minnet borcumuz var. Bu canların hiçbir şekilde karşılığı olmaz bunu biliyoruz. Biz her zaman onların yanındayız, onların hizmetindeyiz.Şehit ve gazilerimizin ailelerinden gelecek isteklerin karşılanması için üzerimize düşen göreve hazırız” dedi.

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