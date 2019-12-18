BAYŞAD, şairleri buluşturdu

İlimizin aktif edebiyat dernekleri arasında yer alan ve Genel Merkezi de yine ilimizde bulunan Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği, iki haftada bir pazar günü şairleri, yazarları ve kültür sanata meraklı vatandaşları, “Şairler Buluşuyor” adlı etkinlikte bir araya getiriyor. Geçtiğimiz Pazar da renkli anlara sahne olan etkinlikte sahne alan arası BAYŞAD Denetim Kurulu Başkanı Ozan Şerefim ve konuk Ozan Aşık Marsavi, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.