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Körfez’de üstyapı için protokol

Körfez’de Fatih Mahallesi ve Güney Mahallesi’nde gerçekleştirilecek altyapı çalışması sonrası Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilecek ortak üstyapı çalışması için protokol imzalandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun ev sahipliğinde İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve başkan yardımcılarının katılımlarıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi. Protokol, altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında üstyapının ortak bir şekilde yapılmasını kapsıyor.

“İKİ MAHALLENİN ACİLİYETİ VAR”

Protokol nedeniyle açıklamalarda bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez’de iki mahallemiz; Fatih ve Güney Mahallesi’ndeki altyapının (Yağmursuyu, Temiz su ve Kanalizasyon) yenilenmesi adına İSU tarafından ihaleye yapıldı. Aciliyet gerektiren iki mahallemizdi. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Yapım çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın da sabırlı olması gerekiyor. Bizler sürekli kontrolü sağlayacağız. Diğer mahallelerimizde de en geç 2021’de ihalelerini yaparak çalışmalara başlayacağız” dedi.

“AKSAMA OLMAYACAK”

Açıklamalarına devam eden başkan Söğüt, “İSU’nun ilçemizde yapacağı alt yapı yatırımları nedeniyle bozulacak olan üst yapının yapımıyla alakalı imzalanan protokol ile ilçemizde alt yapı sorunları giderilirken üst yapıda da aksamalar olmayacak. Başta vatandaşlarımızı düşünerek bu protokolün hazırlanması talimatını veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

 

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