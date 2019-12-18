Vali Hüseyin Aksoy, 1. Komando Tugayından vatanı görevini yaptığı sırada çarşı iznine çıkan er ve erbaşları taşıyan halk otobüsüne teröristler tarafından bombalı araç ile düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Onbaşı Piyade Er Raşit Yücel’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Aksoy’a Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve Körfez İlçe Müftüsü Sabri Bağcı da eşlik etti.
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Vali Aksoy, şehit ailesini ziyaret etti
Vali Hüseyin Aksoy, geçtiğimiz Salı halk otobüsüne teröristler tarafından bombalı araç ile düzenlenen terör saldırısında şehit olan Onbaşı Piyade Er Raşit Yücel’in ailesini ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz