Vali Aksoy, şehit ailesini ziyaret etti

Vali Hüseyin Aksoy, 1. Komando Tugayından vatanı görevini yaptığı sırada çarşı iznine çıkan er ve erbaşları taşıyan halk otobüsüne teröristler tarafından bombalı araç ile düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Onbaşı Piyade Er Raşit Yücel’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Aksoy’a Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve Körfez İlçe Müftüsü Sabri Bağcı da eşlik etti.