İYİ Parti Kartepe’den Simit Sarayı tepkisi

İYİ Parti Kartepe Gençlik Kolları, Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası nedeniyle bir takım etkinlik düzenledi. Köseköy'de gerçekleştirilen etkinliğe İYİ Parti Kartepe Gençlik Kolların yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve çok sayıda partili de katıldı. Etkinlik kapsamında üreticisinden aldıkları Eşme Ayvası ve Ihlamuru, Köseköy esnafına ikram eden gençler, Ziraat Bankası’nın mali krizde olan Simit Sarayı’nın hisselerini almasına da simit dağıtarak tepki gösterdiler.

GENÇLERDEN EYT HATIRLATMASI

Yerli Malı Haftası organizasyonu nedeniyle açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mutlu Sarı, Simit Sarayı’na bulunan kaynağın, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara bulunamamasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Daha sonra konuşan İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel de gençleri gösterdikleri özveri nedeniyle teşekkür etti.