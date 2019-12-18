Çeker: Temmuz zammının yüzde 94’ü eridi

Türk sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Karamürsel İlce Temsilcisi Burhan Danacı, Karamürsel Devlet Hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Mustafa Aşcı, Temsilci Murat Günel ve Delege H. Erkan Türkmen ile birlikte Karamürsel Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ve sendika üyelerini ziyaret etti. Çalışanların sorunlarını dinleyen ve güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulunan Şube Başkanı Çeker ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

“GELİR VERGİSİ YÜKSEK”

Gelir vergisinin ağır olduğunu kaydeden Çeker, “15 Temmuz 2019 tarihinde Hemşirenin maaşına yapılan 278,66 TL zam gelir vergisi sayesinde mum gibi eriyerek 15 Kasım 2019 tarihinde 16,65 TL düşmüştür. Temmuz ayında verilen zam yaklaşık olarak yüzde 94 erimiştir. Sağlık çalışanları yüksek oranda kesilen gelir vergilerine kurban edilmektedir. Böylesine ağır gelir vergisi sağlık çalışanını mutsuz etmektedir. Vergi sistemindeki adaletsizlik, gelir dağılımını olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.