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Eynerce Kavşağı’nda sona yaklaşılıyor

Dilovası ilçesine giriş çıkışları rahatlatacak ‘Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’ projesini başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje inşasında sona yaklaşıyor.
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Dilovası ilçesine giriş çıkışları rahatlatacak ‘Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’ projesini başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje inşasında sona yaklaşıyor. Eynerce Kavşağı’ndan ilçeye giriş çıkış yapacak olan araçlara nefes aldıracak projede, dönel kavşak inşa edildi ve yan yol olarak kullanılacak olan Yavuz Sultan Selim Caddesi ile kavşak arasındaki bağlantı yolu inşa edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamındaki çalışmaları 2020 Ocak ayının sonuna bitirmeyi hedefliyor. 

BAĞLANTI YOLU

Fen İşleri Daire Başkanlığı proje çalışmaları kapsamında Eynerce Kavşağı’nın Kuzeyine dönel kavşak inşa etti. Dilovası ilçe merkezine girecek olan araçlar, dönel kavşağı kullanarak bağlantı yolu üzerinden yan yol olarak kullanılacak Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne giriş yapabilecek. Yapılan çalışma ile ulaşımın hızlanması ve vatandaşların memnuniyetinin kazanılması hedefleniyor.

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