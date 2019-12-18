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KO-MEK’ten GTÜ personeline ilkyardım eğitimi  

KO-MEK tarafından Gebze Teknik Üniversitesi personeline “Acil durum ve temel ilk yardım bilgisi” ile “İş hayatında iletişim” konulu iki ayrı eğitim verildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’nin çeşitli birimlerinde görev yapan personeline “Acil durum ve temel ilk yardım bilgisi” ile “İş hayatında iletişim” konulu iki ayrı eğitim verdi. Gebze Teknik Üniversitesi personelinin ilgiyle takip ettiği her iki eğitimde, ilk yardım ile iş hayatındaki iletişim metotları geniş kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ilk eğitim “Acil durum ve temel ilk yardım bilgisi” oldu. 

İŞ HAYATINDA İLETİŞİM

KO-MEK tarafından, Gebze Teknik Üniversitesi personeline verilen ikinci eğitim ise iş hayatını kolaylaştırmanın altın formüllerini içeren “İş Hayatında İletişim” konusu oldu. Yapılan sunumda, iletişimin doğası, iş hayatında iletişim ve önemi konuları işlendi. Eğitimde; beden dili, mülakatlara hazırlık, özgeçmiş hazırlama konusundaki uygulamalara yer verildi. Öte yandan, KO-MEK’in Gebze Teknik Üniversitesi personeline yönelik eğitim atağı önümüzdeki hafta içinde devam edecek. KO-MEK, 23-27 Aralık tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi’nde, İleri ofis programı eğitimi verecek.

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