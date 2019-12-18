Değirmendere Kapalı Otopark ihalesi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi tarafından ortak proje kapsamında yapımı tamamlanan 10 bin m2 kapalı alana sahip, 260 araçlık Değirmendere Kapalı Otoparkı’nın kiraya verilmesi ihalesi, Gölcük Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Canlı olarak yayınlanan ihaleyi sermayesi yüzde 100 Gölcük Belediyesi’ne ait olan GÖLAŞ Anonim Şirketi tek firma olarak girdi ve 2505 TL + KDV fiyat vererek ihaleyi kazandı.

“UYGUN BİR FİYAT POLİTİKASI İZLENECEK”

İhale sonrasında GÖLAŞ Yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; otoparkın yıl sonundan önce faaliyete geçmesi için çaba sarf edecekleri belirtildi ve “Değirmendereli hemşerilerinizin otoparkı tercih edecekleri uygun bir fiyat politikası izleyeceğiz. Ayrıca; otopark cumartesi günü kapalı pazar yeri olarak da kullanılacak” denildi.