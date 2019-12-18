Türkiye’de 8 milyon emekli açlık sınırının altında yaşıyor

DİSK'e bağlı Emekli-Sen Körfez ve Derince temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Dayanışma Gecesi', geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra programın açılış konuşmasını, Emekli Sen Körfez Temsilcisi Ali Oral yaptı. Oral, “Emekliler yaşamı boyunca çalışan, üreten, alın teri döken, bu ülkeye vergi veren, prim ödeyen kişilerdir. Bu emeğin karşılığını hak ettiği biçimde alması gereken yurttaşlardır. Ülkemizde, eylül ayı itibariyle 12 milyon 896 bin emekli kişi bulunmaktadır.

AÇLIK SINIRI

Ne yazık ki bu sayının 8 milyonu açlık sınırı altında maaş almaktadır. Emekliyi sosyal yaşamın dışına iten, itmek isteyen, emekli olduğu halde iş bulabilirse yeniden çalışmak zorunda bırakılan veya emekli olduğu halde hala çocuklarının eline bakmak zorunda bırakılan biz emekliler, bu siyasal anlayış ve onları destekleyen diğer siyasi anlayışları siyasetin dışına oy vermeyerek atmalıyız "dedi.

İLGİ BÜYÜKTÜ

Programa, çok yoğun bir ilgi gösterildi. Programa; sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti yetkilileri, iş adamları, sanayiciler, muhtarlar ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Programda birçok yetkili katılımcıda konuşma yaparak, emeklilerin durumuna değindi. Yerel sanatçılar bir birinden güzel parçalarını katılımcılar için seslendirdi. Programa olan katılım, programı düzenleyenleri bir hayli sevindirdi.