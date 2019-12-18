Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:53 TSİ- Gündem G: Bugün 16:56 TSİ

Türkiye’de 8 milyon emekli açlık sınırının altında yaşıyor

Dayanışma Gecesi’nde konuşan Emekli Sen Körfez Temsilcisi Ali Oral, Türkiye’de 12 milyon emekliden, 8 milyonunun açlık sınırının altçında yaşadığını söyledi
mask

DİSK'e bağlı Emekli-Sen Körfez ve Derince temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Dayanışma Gecesi', geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra programın açılış konuşmasını, Emekli Sen Körfez Temsilcisi Ali Oral yaptı. Oral, “Emekliler yaşamı boyunca çalışan, üreten, alın teri döken, bu ülkeye vergi veren, prim ödeyen kişilerdir. Bu emeğin karşılığını hak ettiği biçimde alması gereken yurttaşlardır. Ülkemizde, eylül ayı itibariyle 12 milyon 896 bin emekli kişi bulunmaktadır.

AÇLIK SINIRI

Ne yazık ki bu sayının 8 milyonu açlık sınırı altında maaş almaktadır. Emekliyi sosyal yaşamın dışına iten, itmek isteyen, emekli olduğu halde iş bulabilirse yeniden çalışmak zorunda bırakılan veya emekli olduğu halde hala çocuklarının eline bakmak zorunda bırakılan biz emekliler, bu siyasal anlayış ve onları destekleyen diğer siyasi anlayışları siyasetin dışına oy vermeyerek atmalıyız "dedi.

İLGİ BÜYÜKTÜ

Programa, çok yoğun bir ilgi gösterildi. Programa; sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti yetkilileri, iş adamları, sanayiciler, muhtarlar ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Programda birçok yetkili katılımcıda konuşma yaparak, emeklilerin durumuna değindi. Yerel sanatçılar bir birinden güzel parçalarını katılımcılar için seslendirdi. Programa olan katılım, programı düzenleyenleri bir hayli sevindirdi.

Bugün 16:53 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tahsin Tarhan, ‘KOÜ neden bu kadar borçlu?’ mask
Tahsin Tarhan, ‘KOÜ neden bu kadar borçlu?’
Davutoğlu, İYİ Parti'yi ikiye böldü! mask
Davutoğlu, İYİ Parti'yi ikiye böldü!
Erdoğan’dan Simit Sarayı açıklaması mask
Erdoğan’dan Simit Sarayı açıklaması
Edirne'de görüntülendi! Bu da su maymunu... mask
Edirne'de görüntülendi! Bu da su maymunu...
Dolar kritik rakamı aştı mask
Dolar kritik rakamı aştı
Kordsa, Brezilya’da Yılın Şirketi Seçildi mask
Kordsa, Brezilya’da Yılın Şirketi Seçildi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı! mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Tazminat kararı!

GALERİ

Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL