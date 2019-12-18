Savcı, MHP’deki “rüşvet skandalının” görüntülerini istedi

İşletmeci Bahadır Bostancı, Alikahya’daki otelinin kapatma karanının durdurulması için MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin lira verdiğini, kapatma kararı durdurulmayınca Ünlü’den parasını geri istediğini iddia etmişti. Parasını geri alamayacağını anlayınca, gizli çekim yaparak görüntüleri yayınlayan Bostancı, Ünlü hakkında suç duyurusunda da bulundu.

RAPOR, GENEL MERKEZE VERİLECEK

Savcı’nın Bostancı’dan rüşvet skandalıyla ilgili çektiği görüntüleri istedi. Bostancı da görüntüleri Savcı’ya verdi. Bu arada rüşvet skandalını araştırmak için ilimize gelen MHP Genel Sekreter Yardımcıları Kadir Şekerci ve Fatih Çetinkaya, incelemesini tamamlayıp, Ankara’ya döndü. Şekerci ve Çetinkaya, hazırladıkları raporu genel merkeze verecek