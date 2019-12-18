Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyım atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı. Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75'inci maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi. Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.
Bugün 17:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:32 TSİ
Galatasaray'a kayyum şoku!
Galatasaray'a kayyum atanması için İstanbul 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunulduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz