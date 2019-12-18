Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyım atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı. Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75'inci maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi. Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.