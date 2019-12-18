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Ticari araç kamyona çarptı!

Gebze'de hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
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Kaza, akşam saatlerinde Gebze D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Murat K. (19) idaresindeki 41 PY 504 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Ahmet Alim yönetimindeki 34 AGM 809 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada hafifi ticari araç içerisinde bulunan sürücü Murat K., Yasemin S. (35), Ubeydullah S. (12) ve Ahmet Talha S. (10) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, kazada büyük ölçüde maddi hasarın oluştuğu ticari araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapanan yolun açılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

Dün 20:26 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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