Otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

Alınan bilgiye göre D-130 karayolundan Gölcük yönünde seyir halinde olan Hamsusena Yenilik idaresindeki 06 BN 2946 plakalı otomobil, 28 Mart Sokaktan yan yola bağlanan Mehmet Emiştekin idaresindeki 41 ABE 429 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolun kenarına savrulurken sürücü ve eşi İsmihan Emiştekin araçta mahsur kaldı. Diğer araç sürücüsü yaralanmazken araç içindeki oğlu Muhammed Yenilik ve eşi Zeynep Yenilik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan yaralılar ekiplerin çalışması ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle D-130 karayolu yan yol Gölcük istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Sağlık durumları iyi olan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken araçlar ise çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.