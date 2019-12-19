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Bugün 09:15 TSİ- Sağlıklı Yaşıyoruz G: Bugün 09:23 TSİ

Dijital dünyanın göze zararları ve korunma yolları

Yaşadığımız bilişim çağında, günümüzün çoğunu dijital ekranlar karşısında geçiriyoruz. Sürekli baktığımız mobil cihaz ekranları (TV, tablet, cep telefonu) ve led ışıklar yoğun mavi ışık yaymaktadır. Mavi ışığın göze verdiği zararlar birçok çalışmada bildirilmiştir.
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Göz yorgunluğu, görme bulanıklıkları, göz ve baş ağrısı, geçirilen uzun saatler sonrası en sık görülen şikayetlerdir. Ayrıca bu ekranlar karşısında göz kırpma sayısı azaldığından; kuruluk, batma, yanma ve kaşıntı şikayetleri de kişilerde görülebilir.

Mavi ışığın uzun süre göze teması, gözün kendini korumada yetersiz kalmasına ve oksidatif stresin artmasına neden olur. Bu sebepten direkt görme noktasına ulaşan mavi ışık, sarı nokta hastalığına, lensten geçerken de katarakt gelişimine yol açar.

Ayrıca çocukluk çağında sürekli yakına bakma nedeniyle, göz ön arka çapı uzayarak miyopi gelişimine neden olur.

Gözümüz aynı zamanda bizim uyku düzenimizi kontrol eder. Uyku için salınan melatonin hormonu, gece göze gelen mavi ışıkla azalır. Bu nedenle uykumuz kaçar uyuyamayız, tabii ki bu; huzursuzluk yorgunluk ve anksiyeteye yol açar.

Peki gözlerimizi nasıl koruyacağız?

1) Mutlaka ekranların başında geçirdiğimiz süreyi kontrol etmeliyiz. 20-20-20 kuralına uymalıyız. Her 20 dakikalık süreçte, 20 saniyelik aralar vererek, 20 feet (6 metre) uzağa bakılmalı ve gözler dinlendirilmeli. Çocuklarda da bu geçerlidir.

2) Ekranlara veya kullandığımız gözlüğe mavi ışık filtresi koyulabilir. Akşam saatlerinde cep telefonu ve bilgisayar kullanmını mümkün olduğunca azaltmalıyız.

3) Gece en geç 23.00’te uymalıyız ve odanın karanlık olmasına özen göstermeliyiz. Uykuya geçmeden yarım saat önce ekranlara bakmayı bırakmalıyız.

4) Evlerde led ışıklar yerine sarı ışık yayan akkor ampüller kullanılabilir. İyi aydınlatma; ihtiyaca göre olandır, fazla olan ışıklar azaltılabilir.

Op. Dr. Sultan Kaya Ünsal / Göz Hastalıkları Uzmanı

Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi

Bugün 09:15 TSİ - Sağlıklı Yaşıyoruz

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