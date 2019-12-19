“Milletimizin gönlüne girmekten başka bir davamız yoktur”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Gölcük İlçe Teşkilatı Genişletilmiş 104. İlçe Danışma Toplantısına katıldı. Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş ile birlikte çok sayıda teşkilat üyesi ve yöneticileri katıldı. 2004–2019 yılları arasında 334 Milyon TL harcanarak 331 proje tamamlandığını dile getiren Başkan Büyükakın, “347 kilometre İçme Suyu hattı, 139 kilometre Kanalizasyon hattı, 47 kilometre Yağmursuyu hattı, 18 adet içme Suyu Deposu, 3 adet Terfi Merkezi ve yine 3 adet Arıtma Tesisi yapılarak hayata geçirildi” dedi.

“KAN KOKUSUNU ALAN AÇ KURTLAR GİBİLERDİR”

“Her gün gerek yerel gündemde gerek ulusal gündemde gerek uluslararası gündem de hakikaten alışık olmadığımız, şaşırdığımız ve dünya gündemini derinden sarsan gelişmelere şahitlik ediyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Biliyorsunuz son dönemde Doğu Akdeniz’de muhteşem şeyler olmaya başladı” vurgusu yaparak şunlara değindi: “Arap baharında başlayan bir hikâye vardı. O bölgelere demokrasi getireceklerdi, diktatörleri indireceklerdi. Irak’ta da aynı şeyi bize anlatmışlardı. Oraya da demokrasi yıllardır gelmedi. Irak’a gelmedi, Libya’ya da gelmedi, Yemen’e de gelmedi, Suriye’ye de gelmedi ve gelmeyecekte. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Çocukların kanları yerine orada petrol aksaydı, hemen gider müdahale ederler, gereğini yaparlardı. Çünkü bunlar kan kokusunu alan aç kurtlar gibilerdir. Petrol kokusunu aldıklarında yapacakları her şeyi bir kenara koyup, bütün ideallerini, insan haklarına, adalete, barışa, kardeşliğe ve her ne söylemişlerse hepsini bir bir inkâr ederler, hepsini unuturlar ve giderler o petrolün peşine düşerler. Oradaki insanların, kan ve gözyaşını, en ufak bir vicdan rahatsızlığı duymadan akıtırlar. Bunu tarih boyunca hep yaptılar.”

“BÜYÜK BİR MEDENİYET DAVASINA HİZMET EDİYORUZ”

Ama bizde tarih boyunca bu medeniyetin evlatları olarak, tam tersini yaptık vurgusu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Gittiğimiz topraklara barış gitti, kardeşlik gitti, huzur gitti. Bakın bizim davamız sadece kuru bir particilik davası değildir. Bizim davamız, kadim bir medeniyet davasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın “Dünya beşten büyüktür” derken anlattığı aslında bir medeniyet davasıdır. Göç hususunda altını çize çize yine batının gözlerine baka baka “Siz böyle yaptıkça insanlar huzur bulmayacak” dedi. Suriye’de kanı akan çocuklarla ilgili, sahillerde batan gemilerde ölen çocuklarla, kadınlarla, yoksul insanlarla ilgili dünyanın gözüne soktuğu husus yine buydu. Biz yıllarca bu medeniyetin temsilciliğini yaptık. Belediye başkanlığı yaparken de bizim derdimiz sadece belediyenin hizmetlerini yapmaktan ibaret olamaz. Biz belediye başkanlığı yaparken aynı zamanda bir büyük davaya, büyük bir medeniyet davasına hizmet etme şuuruyla bu işleri yapıyoruz. Çünkü bizim için aslolan Allah’ın rızasıdır. Nihai rıza makamı yüce Rabbimiz’dir. Yaptıklarımızla ve yapmadıklarımızla nihai hesabı vereceğimiz makam, Allah’tır. Onun makamının rızasına giden yol ise milletin gönlünden geçiyor” şeklinde konuştu.

“ALLAH’IN İZNİYLE BU EMANETİ HAKKIYLA YERİNE GETİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Milletin gönlüne gireceksiniz” sözlerini de hatırlatan Başkan Büyükakın, “Milletin gönlüne girme dışında başka bir davamız yoktur. Allah’ın izniyle teşkilatlarımızla birlikte güçlü bir şekilde, var gücümüzle gece gündüz demeden, çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin de bize vermiş olduğunuz destekle yüzümüzün akıyla Allah’ın izniyle bu emaneti hakkıyla yerine getireceğiz” ifadelerini sarf etti. Bir önceki Danışma Meclisi’ndeki teşkilat üyelerinden gelen sorulara da cevap veren Başkan Büyükakın, Gölcük Karaköprü Mahallesi’ndeki Seydi Ali Reis Caddesi’ni, Piyalepaşa-Şehitler mahallelerimizdeki Süleyman Ateş Caddesi’ni, Yeni Mahalle’deki Ali İhsan Caddesi’ni, Ümmiye Mahallesi’ndeki Kanpara Yolu, Örcün Mahallesi’ndeki Örcün Yolunu ve İhsaniye Mahallesi’ndeki Hastane Caddesi’ndeki asfalt ve parke işlerinin yapılacağını da söyledi.