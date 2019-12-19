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İTÜ Vakfı’ndan Doğa Koleji açıklaması

İTÜ Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan görüşmeler devam ederken İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'ndan öğrenci velileri ile ilgili de bir açıklama geldi.
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İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“OLUMLU YÖNDE DEVAM ETMEKTE”

Açıklamada, “Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

VELİLER İÇİN DUYURU YAPILDI

Görüşmeler devam ederken İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’ndan öğrenci velileri ile ilgili de bir açıklama geldi. Açıklamada, “İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’ndan bağımsız olarak yürütülen bu görüşmelerin olumlu neticelenmesi durumunda, söz konusu eğitim kurumu İTÜ Vakfı çatısı altında ‘Doğa Koleji’ adıyla eğitim öğretime devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU


Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

49 KURUCU TEKLİF YAPTI

Doğa Koleji'ni satın almak için son olarak okulun lisanslı 49 kurucusu teklif yaptı. Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60’ını almak istiyor. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyor. Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl Eylül'e kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular. 49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.

İTÜ VAKFI BAKAN SELÇUK’A SORULDU

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’na satıldığı yönünde iddialar da basına yansımıştı. Milli Bakanı Selçuk, basın mensuplarının bu yöndeki sorusuna, dışarıdan birçok bilgi bulunduğunu ama Bakanlık olarak, kanıta dayalı durumlara baktıklarını söylemişti.

İTÜ VAKFI HAKKINDA

İTÜ Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin daha fazla güçlenmesi ve çağdaş düzeye ulaşması için maddi ve manevi katkılarda bulunmak temel amacıyla 4 Nisan 1984 tarihinde kuruldu.

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