Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan encümen toplantısında yılbaşı gecesi eğlence mekanlarının saat 03.30’a kadar açık kalabileceğine karar verildi. Karar çerçevesinde eğlence mekanları, kahvehaneler, oteller ve umuma açık olan yerler faaliyetlerini bu saate kadar sürdürebilecekler.
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Yılbaşı gecesi eğlence mekanları bakın kaça kadar açık
Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan encümen toplantısında ilimizde yılbaşı gecesi eğlence mekanlarının kaça kadar açık kalabileceği belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz