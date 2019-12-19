Yılbaşı gecesi eğlence mekanları bakın kaça kadar açık

Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan encümen toplantısında yılbaşı gecesi eğlence mekanlarının saat 03.30’a kadar açık kalabileceğine karar verildi. Karar çerçevesinde eğlence mekanları, kahvehaneler, oteller ve umuma açık olan yerler faaliyetlerini bu saate kadar sürdürebilecekler.