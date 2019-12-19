Duyarlı vatandaşlar tarafından İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen veya zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan; öğrenci, öğretmen, engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlara ait olduğu tespit edilen 222 kayıp kent kartın sahiplerine teslim edilmek üzere kayıt altına alındığı ifade edildi. Yetkililer, kayıp kent kartı bulunan vatandaşların İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gelerek yetkililerden kayıp kartlarıyla ilgili bilgi alabileceğini söyledi.

Yıl sonuna kadar sahiplerine ulaşılamayan kent kartların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na teslim edileceği ifade edildi.