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Yerli malını en iyi anlatıldığı organizasyon

Yerli üretime destek ve yerli ürünlerin kullanılması için farkındalık yaratılması için organize edilen yerli malı haftası, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. Körfez’de bulunan Nagihan Uludoğan Anaokulu da bu kutlamaları bambaşka bir boyuta taşıdı
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Körfez Yarımca’da 4 yıldır eğitim faaliyetine devam eden okul, yerli malı haftası için özel bir çalışma yaptı. 7 bölge için hazırlanan stantlarda çocuklara her bölgenin özellikleri anlatıldı. Bu bölgelerde yetişen meyve ve sebzeler, bölgeye has yiyecek ve giyeceklerin anlatıldığı stantlarda ise okul öğretmenleri görev aldı. Her stanttın başında ise o bölgeye ait müzikler çalındı  

ŞİVE KULLANARAK TANITIM YAPTILAR

Stantlarda görevli öğretmenler o bölgenin yöresel kıyafetlerini giyerek öğrencilerinin karşısına çıktı. Bu kadarla da yetinmeyen öğretmenler, görev aldıkları bölgenin şivesini kullanarak tanıtımlarını yaptılar. Yerli malı haftası için kurulan stantlarda, kara lahanadan mısır ekmeğine, pişmaniye’den kestaneye, Kuru patlıcandan çiğköfteye kadar her şey vardı. 

Bugün 10:20 TSİ - Eğitim

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