Yerli malını en iyi anlatıldığı organizasyon

Körfez Yarımca’da 4 yıldır eğitim faaliyetine devam eden okul, yerli malı haftası için özel bir çalışma yaptı. 7 bölge için hazırlanan stantlarda çocuklara her bölgenin özellikleri anlatıldı. Bu bölgelerde yetişen meyve ve sebzeler, bölgeye has yiyecek ve giyeceklerin anlatıldığı stantlarda ise okul öğretmenleri görev aldı. Her stanttın başında ise o bölgeye ait müzikler çalındı

ŞİVE KULLANARAK TANITIM YAPTILAR

Stantlarda görevli öğretmenler o bölgenin yöresel kıyafetlerini giyerek öğrencilerinin karşısına çıktı. Bu kadarla da yetinmeyen öğretmenler, görev aldıkları bölgenin şivesini kullanarak tanıtımlarını yaptılar. Yerli malı haftası için kurulan stantlarda, kara lahanadan mısır ekmeğine, pişmaniye’den kestaneye, Kuru patlıcandan çiğköfteye kadar her şey vardı.