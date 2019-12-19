Bilnet’te Tevfik Fikret gecesi

Eğitimin yanı sıra yaptığı kültür sanat etkinlikleriyle öne çıkan Bilnet Okulları, usta belgeselci, gazeteci-yazar Nebil Özgentürk’ün katılımıyla “İstanbul Şahidim Olsun ki” konsepti adı altında hem şiirlerle ve şarkılarla İstanbul’u anlattı hem de doğumunun 142’nci yılında Türk edebiyatına büyük katkıları bulunan, Servet-i Fünun Edebi Akımı’nın önemli şairlerinden Tevfik Fikret’i andı. Bilnet Okulları Kocaeli kampüsünde yapılan geceye öğrenci ve velilerin yanı sıra Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile eşi Baro eski Başkanı Tamer Solakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Etkinlikle ilk önce Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan Şairlerin Şairi Tevfik Fikret Belgeseli gösterimi yapıldı. Belgesel büyük alkış toplarken, belgeselin ardından TRT İstanbul Radyosu müzisyenleri eşliğindeTevfik Fikret’in hayatının anlatıldığı okulun edebiyat ve drama öğretmenleri Nihan Anlagan, Didem Özkan, Senay Solak, Hülya Katanak tarafından hazırlanan öğrencilerin oynadığıtiyatro gösterimi gerçekleştirildi. Tiyatro gösteriminde öğrencilerin performansları izleyiciler tarafından uzun uzun alkışlandı.

İSTANBUL TEMALI ŞİİR GÖSTERİMİ

Tiyatro gösteriminin ardından ise okulun müzik öğretmenleri Neşe Sarısözen Adalı, “Kalamış”, “Ey Güzel İstanbul Benim Sevgili Yarim” gibi İstanbul temalı şarkılar söyleyerek izleyicilerden büyük beğeni topladı. Müzik şöleninin ardından Sadri Alışık’ın sesinden “Parende” şiiri dinletildi. Ardından ise öğrenciler tarafından İstanbul şiirleri temalı tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

“ÇOK ETKİLENDİM”

Gösterilerin ardından gösterilerden dolayı duygulandığını belirten Usta belgeselci, gazeteci-yazar Nebil Özgentürk Bilnet için alkış istedi. Özgentürk yaptığı konuşmada, “Ben çok etkilendim. Türkiye’nin eğitim durumunu anlatacak değilim. Hepiniz zaten biliyorsunuz. Okul bir şaire adanmış bir gece yaşatıyor. İstanbul’a muazzam saygının gelip geliştiği 2 saat yaşandı. İzlerken ‘Umudumuzu bitiremezler’ dedim, çok hoşuma gitti. Oğlum da bir parça da olsa etkilenmiştir, o yüzden etkilendim. Gelip geçen insanların birçoğunun da belgeselini yapmış bir insan olarak bugünkü gösteride çok etkilendim. Burada gösteri yapan 30 arkadaşım en azından ezber yaptı. Bu akşam evlerine 1 ay boyunca yaptıkları ezber ile gidecekler. Sanatı ceplerine koyup gidiyorlar, bu bile bir kar. Bilnet yönetiminin sadece bunun için bile alkışlanması lazım” dedi. Özgentürk’ün konuşmasının ardında Özgentürk kitaplarını imzaladı.