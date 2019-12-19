Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de 2018 yılında ceza infaz kurumuna giren 266 bin 889 hükümlüden, 10 bin 375 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu; 17 bin 902 kişi ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işledi. Kocaeli’de ise 2018 yılında ceza infaz kurumuna giren 5 bin 184 hükümlüden 151 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işlerken; 486 kişi de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlediği için tutuklandı.
Bugün 10:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:00 TSİ
Kocaeli'de uyuşturucudan tutuklananların sayısı belli oldu!
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan uyuşturucu kullanımı ve ticareti istatistiklerine göre Kocaeli’de 2018 yılında 486 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlediği için tutuklandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz