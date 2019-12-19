Kocaeli'de uyuşturucudan tutuklananların sayısı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de 2018 yılında ceza infaz kurumuna giren 266 bin 889 hükümlüden, 10 bin 375 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu; 17 bin 902 kişi ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işledi. Kocaeli’de ise 2018 yılında ceza infaz kurumuna giren 5 bin 184 hükümlüden 151 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve satın alma suçu işlerken; 486 kişi de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlediği için tutuklandı.