Banka borçlarına yapılandırma gelecek mi?

Dün Derince İlçesinde bir vatandaşın borçları dolayısı ile intihar ettiğine dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar şunları söyledi; ‘Kocaeli'nin Derince ilçesinde 54 yaşında bir vatandaşımız doğal gaz borusuna kendini asarak intihar etmiştir. Son bir ayda Kocaeli'ndeki 10'uncu intihardır. Bir çocuk babası ve emekli olan Binnet Simit bankalara olan borçları nedeniyle intihar ettiğini bıraktığı nota yazıyor ve bu notta da bankalara olan borçlarını sıralamıştır. ‘dedi.

VATANDAŞA NEFES ALDIRMALISINIZ

Yaşanan intihar vakalarının bu ekonomik krizle ve yapıcı çözümler getirilmediği sürece devam edeceğini belirten Akar, yıllardır uygulanan yanlış ekonomik politikalar sonucu vatandaşın canından bezdiğini, defalarca sermayeye borç yapılandırmalarının olumsuzlukla sonuçlandığını söyledi. Akar, acil olarak vatandaşa nefes aldıracak kredi kartı, tüketici kredisi gibi borçların yapılandırılması gerektiğini belirterek AKP iktidarının bu konuda acil olarak çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.