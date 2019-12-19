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Yürüyüş yolunda izinsiz broşür dağıtımına ceza

Büyükşehir Zabıta ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu’nda izinsiz broşür ve el ilanı dağıtan işyerleri ve şahıslara yönelik denetim gerçekleştiriyor.
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Vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeninin tesisi için görev yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, özverili çalışmalarını Kocaeli genelinde sürdürüyor. Ekipler ilçe merkezlerindeki çarşılarda gürültü yapan, vatandaşları rahatsız eden kişi ve işyerlerine gerçekleştirdikleri denetim çalışmaları ile müdahale bulunuyor. İzmit Yürüyüş Yolu’nda düzenli aralıklarla denetim yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, izinsiz broşür ve el ilanı dağıtarak vatandaşları rahatsız eden, iş yeri ve şahıslara cezai işlem uyguladı.  

33 ŞAHIS VE FİRMAYA CEZA YAZILDI

İzmit Yürüyüş Yolu tarihi çınarları ile Kocaeli’de yaşayan vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir güzergâh olarak öne çıkıyor. Gün içerisinde yüzlerce vatandaşın geçiş güzergâhı olan Yürüyüş Yolu’nda çeşitli ürünlerle ilgili broşür ve el ilanı dağıtılması da vatandaşların huzurunu bozabiliyor. Öncelikleri vatandaşların huzurunu sağlamak olan Büyükşehir İhtisas Zabıta ekipleri de gerçekleştirdikleri denetimlerde, vatandaşların huzurunu bozan iş yeri ve şahıslara yönelik cezai işlem uyguluyor. 2019 yılı içerisinde 33 şahıs ve firmaya 320’er TL para cezası uygulandı.

ZABITA, SİVİL OLARAK DA DENETLEME YAPIYOR

Büyükşehir İhtisas Zabıta ekipleri, Kocaeli genelinde olduğu gibi İzmit Yürüyüş Yolu’nda da denetimlerine düzenli aralıklarla sürdürüyor. Vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için denetimler yapan İhtisas Zabıta ekipleri, denetimleri hem resmi kıyafet hem de sivil kıyafet ile gerçekleştiriyor. Ekipler vatandaşları rahatsız eden ve kamu düzenini bozan, şahıs ve firmalarla ilgili yasal çerçeveler içerisinde gerekli cezai işlemi uyguluyor.

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