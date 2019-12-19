Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:52 TSİ- Gündem G: Bugün 11:05 TSİ

Dilovası'ndaki hava kirliliği halk sağlığını tehdit ediyor

Sanayi kuruluşları ve yaşam alanlarının iç içe girdiği, kanser vakaları ile gündeme gelen Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, hava kirliliğinin etkileri devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask


Sanayi kuruluşları ve yaşam alanlarının iç içe girdiği, kanser vakaları ile gündeme gelen Dilovası'nda, hava kirliliğinin etkileri devam ediyor. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Sancak, "Kocaeli'nin genelinde kirlilik hakim. Bu kirliliği sadece Gebze ve Dilovası gibi sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bölgelerde değil kentin tamamında görmemiz mümkün. Rüzgar ve çeşitli coğrafik etkilerden dolayı o bölgelerden yayılan kirlilik, Kocaeli'nin tamamını olumsuz etkiliyor" dedi.

Demir- çelik, kimya, petrol sektörü başta olmak üzere birçok sektörden sanayi kuruluşunun bulunduğu Dilovası'nda hava kirliliğinin etkileri devam ediyor. Fabrikaların mesai saatlerinde gökyüzüne yayılan gazlarının yoğunluğu nedeniyle ilçe genelinde sis bulutu oluştuğunu belirten kent sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Kanser vakalarının ve solunum yolu hastalıklarının yüksek olmasının hava kirliliğinden kaynaklandığını öne süren Dilovası sakini Nejat İşlican, "1980 yılından beri burada yaşıyorum. Çocukluğumuzdan beri hava kirliliği yaşanıyor burada ve maalesef hiçbir şekilde sesimizi duyuramadık. Buradaki hava kirliliğinin büyük çoğunluğu sanayi kuruluşlarından kaynaklanıyor. Cuma günü mesai bitiminde hava biraz olsun düzeliyor. Cumartesi ve pazar günleri biraz olsun güzel bir hava yaşarız. Pazar akşamı yeniden fabrikalarda mesai başlayınca hava yine kirleniyor. Hafta boyunca burada kirliliği yaşıyoruz. Camı ve pencereyi açamıyoruz evlerimizde oturduğumuz zaman. Annem ve babamı kanser yüzünden kaybettim, çevremizde çok kişiyi kanserden kaybettik. Arkadaşımızı, amca oğlumuzu, halamızı kanserden kaybettik. Dilovası gerçek anlamda bir kanser yuvası. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

'GÖZLE GÖRÜLÜR KİRLİLİK VAR'

Dilovası'na gelen misafirlerin kentin havasına alışmakta güçlük çektiğini belirten Cem Kaya ise "Ben 27 yıldır Dilovası'nda yaşıyorum. Burada hava kirliliği son derece fazla. Bu kirlilik gece saatlerinde daha çok hissediliyor. Hava kirliliğinden herkes olumsuz etkileniyor. Sabah insanlar erken kalkmakta zorluk çekiyor. İnsanlar buranın havasının ne kadar kirli olduğunu başka yerlere gidince daha da iyi anlıyorlar. Temiz hava gördüğümüz zaman buranın havasının ne kadar kirli olduğunu fark ediyoruz. Dışarıdan gelen insanlar çok rahatsız oluyor. Bazen fabrikalardan salınan dumanlarda dolayı karşı tarafı görmediğimiz oluyor. Gözle görülür bir şekilde kirliliği hissedebiliyoruz. Yetkililerden bu konu hakkında çözüm bekliyoruz" dedi.

Bugün 10:52 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Lastik-İş Başkanını öldüren şahsın 18 yıl hapsi isteniyor mask
Lastik-İş Başkanını öldüren şahsın 18 yıl hapsi isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor
“Okulumuzun taşınmasını istemiyoruz” mask
“Okulumuzun taşınmasını istemiyoruz”
Savcı, MHP’deki “rüşvet skandalının” görüntülerini istedi mask
Savcı, MHP’deki “rüşvet skandalının” görüntülerini istedi
Galatasaray'a kayyum şoku! mask
Galatasaray'a kayyum şoku!
Hizmet-İş işçilerin çıkartılmasına tepki gösterdi mask
Hizmet-İş işçilerin çıkartılmasına tepki gösterdi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi mask
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi
Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu mask
Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu

GALERİ

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL