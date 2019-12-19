Google çöktü!

Google’da yaşanan erişim sorunu birçok kişiyi etkiledi. Saat 10:45’ten itibaren Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Gmail, YouTube, Google Analytics, Google Trends, Google Maps gibi servisleri ve arama motoruna erişilemiyor.

REKLAM GÖSTERİMİ DE YAPILAMIYOR

Öte yandan internet sitelerindeki Google reklamları da gösterilemiyor. Sozcu.com.tr’nin ulaştığı Google kaynaklarına göre ilerleyen dakikalarda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.