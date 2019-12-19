Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:05 TSİ- Gündem G: Bugün 12:08 TSİ

Google'ın çökmesiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi!

Google servislerinde ve arama motorunda yaşanan sorunun ardından internet kullanıcıları Google çöktü mü, Google neden açılmıyor sorularının cevapları arandı.

mask

Yaşanan sorunun ardından servislerin tekrar çalışması ile birlikte şuan için sorun görülmüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.

Google arama motoru ve bununla birlikte verdiği diğer hizmetlerde de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Google servislerine sabah saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca erişim sağlanamadı. Erişim sorunu TSİ 11.45 sularında normale döndü.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'da paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."

Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.

Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır.

USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir.

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır.

— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) December 19, 2019

Bugün 12:05 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İTÜ Vakfı’ndan Doğa Koleji açıklaması mask
İTÜ Vakfı’ndan Doğa Koleji açıklaması
“Milletimizin gönlüne girmekten başka bir davamız yoktur” mask
“Milletimizin gönlüne girmekten başka bir davamız yoktur”
“Okulumuzun taşınmasını istemiyoruz” mask
“Okulumuzun taşınmasını istemiyoruz”
Yahya Kaptan’da ağaç kesilmesiyle ilgili açıklama mask
Yahya Kaptan’da ağaç kesilmesiyle ilgili açıklama
Türkkan'ın 'sarıklı' paylaşımına sert tepki! mask
Türkkan'ın 'sarıklı' paylaşımına sert tepki!
Eşsiz fasıl keyfi Gırnata Kocaeli’de yaşanır… mask
Eşsiz fasıl keyfi Gırnata Kocaeli’de yaşanır…
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi mask
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi
Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu mask
Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu

GALERİ

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL