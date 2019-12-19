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Sürücüler Dikkat! Sarıdere Köprülü Kavşağı’nda üst yapı çalışması

Sarıdere Köprülü Kavşağı üst yapı çalışmaları kapsamında bazı yollar kullanılamayacak, araçlar alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde sürdürdüğü üst yapı çalışmaları kapsamında Sarıdere Köprülü Kavşağı’nda bazı yolları araçlar kullanamayacak. Çalışmalar 20 Aralık Cuma günü gece yarısı itibariyle başlayacak ve araçlar, alternatif yollara yönlendirilecek. Üst yapı çalışmaları sabah saat 07:00 itibariyle sona erecek.

ALTERNATİF GÜZERGÂH

Çalışma sürecinde D-130 karayolundan D-100 istikametine gitmek isteyen araçlar, alternatif güzergâh olarak Sarıdere Köprülü Kavşağı üzerinden önce İstanbul istikametine dönüş yaparak D-100 karayoluna çıkacak. Araçlar tekrar Sarıdere Köprülü Kavşağı üzerinden D-100 Ankara istikametine dönüş yapacak.

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