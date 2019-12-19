Sürücüler Dikkat! Sarıdere Köprülü Kavşağı’nda üst yapı çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde sürdürdüğü üst yapı çalışmaları kapsamında Sarıdere Köprülü Kavşağı’nda bazı yolları araçlar kullanamayacak. Çalışmalar 20 Aralık Cuma günü gece yarısı itibariyle başlayacak ve araçlar, alternatif yollara yönlendirilecek. Üst yapı çalışmaları sabah saat 07:00 itibariyle sona erecek.
ALTERNATİF GÜZERGÂH
Çalışma sürecinde D-130 karayolundan D-100 istikametine gitmek isteyen araçlar, alternatif güzergâh olarak Sarıdere Köprülü Kavşağı üzerinden önce İstanbul istikametine dönüş yaparak D-100 karayoluna çıkacak. Araçlar tekrar Sarıdere Köprülü Kavşağı üzerinden D-100 Ankara istikametine dönüş yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz