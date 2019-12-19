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İzmit'te artık önüne gelen yere tezgah açılamayacak!

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi.
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İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda Zabıta Müdürlüğü’ne ait toplam 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

TAHSİS DIŞI ALAN İŞGALİNE İZİN VERİLMEYECEK

Zabıta Müdürlüğünün dosyasında yer alan Doğukışla Kapalı Perşembe Pazarı alanında tahsis edilen alan dışında yer işgal eden ve vatandaşların geçişine engel olarak rahatsızlık veren pazarcılara, tebliğ edilen uyarılar dikkate alınmadığı için cezai işlem uygulanmasına karar verildi. Tahsis edilen alan dışında yer işgal eden her bir alan sahibine 95 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi. Farklı fiyatlar uygulaması ve vatandaşı hileli fiyatlarla yanılttığı gerekçesiyle bir pazarcı esnafına da 382 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi.

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