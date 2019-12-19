Vatandaş o köprüden şikayetçi!

Gazetemizin ihbar hattına ulaşan bir vatandaş Başiskele Yeşilyurt Mahallesi D-130 Karayolu’nda bulunan Şehit Polis Muhammet Bozoğlu Köprüsü’ndeki bakımsızlıktan yakındı. Her sabah işe gelip giderken köprüyü kullanan vatandaşlar köprünün temizliğinin içler acısı olduğunu dile getirdi.

“UMARIM SESİMİZİ DUYAN OLUR”

Köprüyü kullanan vatandaş, “Arada yağmur yağmasa köprünün su göreceği yok malesef. Ben daha burada bir kere temizlik görevlisi bir çalışan görmedim. Sadece arada belediyeyle ilgili bir yazı asılacaksa geliniyor ondan sonra gidiliyor. Umarım sesimizi duyan olur” diyerek yetkililerin bir çözüm bulmasını istedi.