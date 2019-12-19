Moğultay ailesinin acı günü...

İlimizin tanına ailelerinden olan Moğultay ailesi, gelen acı haberler sarsıldı. Adem Moğultay’ın yeğeni Ahmet Moğultay, yaklaşık 20 gün önce İstanbul’da trafik kazası geçirdi. Tedavi altına bulunan Moğultay, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamın yitirdi. Ahmet Moğultay’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Serdar Mahallesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.