İlimizin tanına ailelerinden olan Moğultay ailesi, gelen acı haberler sarsıldı. Adem Moğultay’ın yeğeni Ahmet Moğultay, yaklaşık 20 gün önce İstanbul’da trafik kazası geçirdi. Tedavi altına bulunan Moğultay, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamın yitirdi. Ahmet Moğultay’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Serdar Mahallesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bugün 12:58 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:29 TSİ
Moğultay ailesinin acı günü...
İstanbul’da trafik kazası geçiren Adem Moğultay’ın yeğeni Ahmet Moğultay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz