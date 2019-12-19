Adalar Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;*İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.*Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.*At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.
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Adalar karantinaya alındı!
Yaklaşık bin 500 atın faytonlara koşulduğu Büyükada'da, tedavisi olmayan Ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi. Kaymakamlık, Adalar'da karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu açıkladı. Büyükada'da kazılan ve gizemi çözülemeyen iki büyük çukurun da "İtlaf edilen atlar için hazırlandığı" ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz