Son dakika: Doğa Koleji satıldı

Doğa Koleji yaklaşık 800 milyon TL’ye İTÜ Vakfı’na satıldı. Dün akşam İTÜ Rektörü Mehmet Karaca’ya Doğa Koleji yetkilileri tarafından sunum yapılmıştı. Anlaşmanın detaylarının açıklanması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.
İTÜ VAKFI BAKAN SELÇUK’A SORULDU
Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’na satıldığı yönünde iddialar da basına yansımıştı. Milli Bakanı Selçuk, basın mensuplarının bu yöndeki sorusuna, dışarıdan birçok bilgi bulunduğunu ama Bakanlık olarak, kanıta dayalı durumlara baktıklarını söylemişti.
49 KURUCU TEKLİF YAPTI
Doğa Koleji'ni satın almak için önceki gün okulun lisanslı 49 kurucusu da teklif yapmıştı. Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60’ını almak istiyordu. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyordu.
UYSAL DA ADAYLAR ARASINDA
Öte yandan Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal'ın da okulu almak için ciddi adaylar arasında olduğu ifade ediliyordu.
CAN HOLDİNG DE İLGİLENMİŞTİ
Son zamanlarda yaptığı satın almalarla adından söz ettiren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sahibi Can Holding de Doğa için teklif vermiş fakat daha sonra taraflar anlaşamamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz