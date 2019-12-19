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Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...

Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar pazartesi günü bitecek. Trakya bölgesinden gelen soğuk hava dalgası Marmara'yı etkisi altına alacak. Haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur bekleniyor.
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Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, Cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedecek. Edirne, Trakya ve Çanakkale'de pazar günü en geç akşam saatlerine kadar etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar ve yağış pazar günü Ege ve Marmara Bölgesi'ni de etkileyecek. Marmara Bölgesi'nde haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA BEKLENİYOR

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Bugün 13:43 TSİ - Gündem

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