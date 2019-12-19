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Park halindeki araçtan neler çıktı neler...

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze’de park halinde bulunan bir araçta yapılan aramada 43 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram toz esrar ele geçirilirken 3 kişi ise gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Gebze İlçesi Muallimköy Mahallesinde park halinde bulunan şüpheli bir araçta yapılan arama sonucu 43 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayda yakalanan 3 kişi ise gözaltına alındı. Şahısların jandarmada sorgularının devam ettiği ve tamamlanması sonrası Gebze Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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