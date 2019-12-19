Park halindeki araçtan neler çıktı neler...

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Gebze İlçesi Muallimköy Mahallesinde park halinde bulunan şüpheli bir araçta yapılan arama sonucu 43 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayda yakalanan 3 kişi ise gözaltına alındı. Şahısların jandarmada sorgularının devam ettiği ve tamamlanması sonrası Gebze Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.