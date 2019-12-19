Elektrik süpürgesini tamir ederken akıma kapıldı

Alınan bilgiye göre Derince Sırrpaşa Mahallesi Harman Sokak adresinde ikamet eden ve evi temizlemek için açtığı elektrik süpürgesinin kablosundaki açıklığı fark eden ev hanımı S.K., kabloyu tek başına onarmak isteyince akıma kapılarak yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan S.K. daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Akıma kapılan S.K.’nın sağlık durumunun iyi oldu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.