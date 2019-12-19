Alınan bilgiye göre Derince Sırrpaşa Mahallesi Harman Sokak adresinde ikamet eden ve evi temizlemek için açtığı elektrik süpürgesinin kablosundaki açıklığı fark eden ev hanımı S.K., kabloyu tek başına onarmak isteyince akıma kapılarak yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan S.K. daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Akıma kapılan S.K.’nın sağlık durumunun iyi oldu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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Elektrik süpürgesini tamir ederken akıma kapıldı
Derince Sırrıpaşa Mahallesi'nde elektrik süpürgesi ile evi süpürürken açık olan elektrik kablosunu fark eden ve tamir etmeye çalışan kadın akıma kapılarak yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz