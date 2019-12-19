LOTUS Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği üyeleri, son zamanlarda artan çocuk istismarı ve kadınlara karşı şiddet olayları ile ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmek amacıyla İzmit Belediyesi’nin de bulunduğu Belsa Plaza önünde stant açtı. Stant önünde “Yaşamak istiyoruz” başlıklı bildiri ve broşür dağıtan kadınlar, vatandaşlara hem kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi için yapılması gerekenleri hem de İstanbul Sözleşmesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“ÇOCUK İSTİSMARI DURDURULMALIDIR”

“Vatandaşlara dağıtılan broşürde şu ifadeler yer aldı: “Çocuklara yönelik cinsel istismarda yaşanan artış, hükümeti bu konuda adım atmaya zorlamıştır. Ancak görüldüğü kadarıyla bilimsel ölçülerin yerine geleneksel, kültürel ve dinsel ölçülere başvurma niyeti ön plana çıkmaktadır.Bu yaklaşım yanlıştır. Çocuk istismarını azaltmaz tersine arttırır. Doğru yöntem tüm dünyada kabul edilen bilimsel ölçülerin esas alınması ve yasaların buna göre düzenlenmesi, toplumun buna göre bilinçlendirilmesi ve çocuklara erken yaşta koruyucu eğitim verilmesidir.Çocuğa yönelik cinsel şiddet, cinsel istismar her geçen gün korkutucu bir şekilde artmaktadır. Çocuk istismarı durdurulabilir, durdurulmalıdır. Çocuğa yönelik cinsel şiddettin önlenmesinde birinci derecede devlet sorumludur. Bu sorumluluk sadece devletle kalmayıp toplumun her kesimi için geçerlidir. Hepimiz bu sorumluluğu yaşıyoruz, taşımalıyız. Bu toplumsal bir sorundur.

“DEVLET KORUMAKLA ZORUNLUDUR”

Cinsel istismar ve cinsel şiddetten etkilenen çocuk kimdir?Çocuk hakları sözleşmesine göre 18 yaşına kadar her birey çocuktur. Sözleşmeye göre devlet ve toplum çocuğu her türlü şiddet ve istismardan korumakla sorumludur.Çocuklar kolay güven duyarlar, kolay korkutulabilirler ve kandırılabilirler. Bu nedenle istismara açıktırlar. Bu durum sadece bazı çocuklar için değil tüm çocuklar için geçerlidir. Konu ile ilgili eğitilmediklerinde tüm çocuklar istismara açıktır. Bu nedenle istismardan dolayı çocuklar suçlanamaz, çocuklar kendilerini istismardan korumak üzere eğitilmeli ve desteklenmelidir.Cinsel istismarın engellenmesi ve korucuyu önleyici politikaların üretilmesi kadınların eşitlik mücadelesi ve dayanışmasıyla mümkün hale gelir. Tüm kadınları özgürlük ve eşitlik mücadelesi için çocukların üstün yararı için gerici yasalara karşıses çıkarmaya çağırıyoruz.

“TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMALIDIR”

Çocuğun tam olarak anlamadığı gelişimsel olarak hazır olmadığı ve rıza gösteremeyeceği cinsel eylemlere sürüklenmesidir. Öncelikle şunları bilmeliyiz: Çocuk istismarı bir cinsellik biçimi değil çocuğa yönelik cinsel şiddettir ve tüm şiddet biçimlerinde olduğu gibi öğrenilen bir davranış biçimidir. Kınanmalı, teşhir edilmeli, bu konuda toplumsal bilinç oluşturulmalıdır. Cinsel saldırının hastalık değil cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bir suç olduğu unutulmamalıdır.Çocuklara yönelik cinsel saldırıların çok büyük kısmı çocuğun tanımadığı yabancılardan değil, tanıdığı ve en güvendiği yakın çevresindeki yetişkin erkeklerden gelmektedir.Çocuk yaşta evlendirme çocuk istismarıdır.

“TARTIŞMA KONUSU DAHİ YAPILAMAZ”

Çocuk istismarı, nikahla üstü örtülebilecek bir namus suçu değildir. Dini veya resmi nikahdini onay veya aile büyüklerinin onayı, çocuk istismarı suçunu ortadan kaldırmaz; erken yaşta evlilikler bu suçu aklamak için kullanılamaz.Çocuk istismarında çocuğun rızası diye bir şey yoktur, tartışma konusu dahi yapılamaz. Çocuğun kendinden yaşça büyük birinin isteklerini sessiz kalarak yerine getirmesi, rıza gösterdiği anlamına gelmez. Çocuğun bedeni üzerindeki hiçbir tasarruf, bilimsel ve yasal ölçülere aykırı olamaz: ebeveynler aile mahremiyeti adı altında bu ölçülere aykırı davranamaz. Çocuk istismarı, gelenekler, inançlar, değerler, kültürgibi gerekçelerle meşrulaştırılamaz.

“CEZALAR TEREDDÜTSÜZ UYGULANMALIDIR”

Çocuk istismarının önlenmesine öncelik verilmelidir. İstismara karşı alınacak önlemler birinci, istismara uğrayançocuğun tedavisi ikinci, cezalandırma üçüncü aşamadır ve asıl öncelik çocuklar zarar görmeden, istismarın önlenmesine verilmelidir. Cezalandırma aşamasında keyfiyete,aksaklıklara ve ceza indirimlerine yol açan geleneksel dinsel uygulamalar değiştirilmelidir. Soruşturmaların etkin yürütülmemesi, ceza indirimleri iyi hal uygulamalarıyla yaratılan cezasızlığa son verilmelidir. Cezaların caydırıcılığı elbette önemlidir, ama öncelikle mevcut cezalar tereddütsüz uygulanmalıdır.”